"سموتريتش" يحرض على فلسطينيي الداخل: "خطر وجودي على دولتنا"

رام الله - وطن: قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إن فلسطينيي الداخل يشكلون "خطرا وجوديا على دولة إسرائيل".

وأضاف سموتريتش في مقابلة إذاعية الثلاثاء، أنه "من المستحيل عدم الحديث عن التهديد الكبير الذي يشكله عرب إسرائيل، حيث هناك أعداد هائلة من العرب داخل دولتنا".

وفي معرض حديثه عن الخلاف مع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قال سموتريتش إنهم "يملكون كميات من الأسلحة والذخيرة، ولديهم صواريخ لاو، للتخريب والقنابل اليدوية المسروقة من قواعد الجيش وهم يقطنون في تجمعات".

وأضاف أنه "لا قدر الله إذا تحققت خطة الاحتلال الإيراني، وحصل غزو من أماكن كثيرة وقرر أفراد يملكون مئات وآلاف الأسلحة من عرب إسرائيل المشاركة في الحرب، وهم بيننا.. فهذا تهديد وجودي لدولة إسرائيل".

وفي ختام تصريحاته قال: "هناك عناصر متطرفة قوميا في دولة إسرائيل ويجب ألا تحمل أسلحة".

وكان سموتريتش هاجم بن غفير بوقت سابق في السياق عينه.

وشدد سموتريتش على أن "الجبهة الأخرى التي لا ينبغي تجاهلها في سلة التهديدات هي الجبهة الداخلية لعرب إسرائيل".