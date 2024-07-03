الاحتلال يهدم منزل الأسير أحمد دوابشة في دوما جنوب نابلس

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزل عائلة الأسير أحمد سامر دوابشة في بلدة دوما جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات، اقتحمت البلدة عند منتصف الليل، وحاصرت منزل المواطن سامر دوابشة، قبل أن تشرع بهدم المنزل المكون من طابقين.

وكانت قوات الاحتلال أصدرت قبل نحو شهر قرارا بهدم منزل الأسير دوابشة، بعد اتهامه بقتل مستوطن قبل نحو 3 شهور.

واعتقلت قوات الاحتلال دوابشة (21 عاما) في 22 إبريل/ نيسان الماضي، بعد 10 أيام من مقتل المستوطن بنيامين احمئير قرب قرية المغير شمال رام الله والمجاورة لدوما، وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلته بعد أيام وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه لاحقا.