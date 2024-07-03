اجتماع متوقع بين بايدن ونتنياهو في واشنطن أواخر تموز

وطن: قال مسؤول بالبيت الأبيض إن من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن في أواخر تموز عندما يزور نتنياهو العاصمة الأمريكية لإلقاء كلمة في الكونجرس بشأن الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس في 24 يوليو تموز.

وكانت شبكة (سي إن إن) أول من أورد الخبر مشيرة إلى أن التفاصيل اللوجستية للاجتماع المتوقع في البيت الأبيض لم تُنجز بعد.