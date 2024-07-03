قوات الاحتلال تحاصر منزلا تمهيدا لهدمه في دوما جنوب نابلس

وطن: حاصرت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية دوما، جنوب نابلس، تمهيدا لهدمه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بثلاث جرافات عسكرية، اقتحمت القرية، وحاصرت منزل المواطن سامر دوابشة، تمهيدا لهدمه.

وأوضحت أن المنزل المكون من طابقين يعود لعائلة الأسير أحمد سامر دوابشة، والذي اعتقله الاحتلال من منزله في 22 نيسان/إبريل الماضي، ويتهمه بقتل مستوطن.

وأوضح دوابشة أن التيار الكهربائي انقطع عن الحي الذي يتواجد فيه المنزل المحاصر، وأنه تلقى اتصالا من سلطات الاحتلال هددته فيه بهدم كافة المنازل المشيدة في المنطقة المسماة "ج" في القرية في حال عدم عودة التيار الكهربائي للمنطقة.