4 شهداء في قصف للاحتلال استهدف مركبة في مخيم نور شمس بطولكرم

وطن: استشهد أربعة شبان، الليلة، في قصف طائرة احتلال مسيّرة لمخيم نور شمس شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن أربعة شبان استشهدوا متأثرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال، أثناء تواجدهم وسط مخيم نور شمس.

والشهداء هم: يزيد صاعد الشافع، ونمر أنور حمارشة، ومحمد ياسر شحادة، ومحمد حسن غنام.

وأفادت مصادر محلية، بأن انفجارا ضخما سمع دويه في مدينة طولكرم، بعد إطلاق طائرة احتلال مسيّرة صاروخا على حارة البطاقة وسط المخيم.

وباستشهاد الشبان الأربعة، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم خلال 24 ساعة إلى 6، بعد استشهاد المواطنة نسرين ضميري والطفل محمد سرحان خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس أول أمس الاثنين.

وكانت الشهيدة ضميري قضت متأثرة بإصابتها بشظايا صاروخ في الرقبة والظهر، إثر قصف مسيرة للاحتلال موقعا عند مدخل مخيم طولكرم، فيما استشهد الطفل سرحان جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس في عدوان استمر أكثر من 7 ساعات، عاثت فيه دمارا وتخريبا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

ويوم الأحد الماضي، استشهد الشاب سعيد عزت جابر (24 عاما) وأصيب 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة، بعد أن قصفت طائرة احتلال مسيرة، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس.