مستوطنون ينصبون "كرفانات" و"بركسات" شرق بيت لحم

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بيوتا متنقلة " كرفانات" و"بركسات" في برية تقوع شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين نصبوا عددا من البيوت المتنقلة والبركسات في منطقة "خلة اللياح" في برية تقوع، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع أصحاب الأراضي في المنطقة من الوصول إليها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن المسوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجمتهم الاستيطانية في برية تقوع، حيث تم نصب العشرات من البيوت المتنقلة والبركسات في مناطق" فثورة"، "وبئر فراش"، و"وادي المعلق"، وأقاموا فيها بؤرا استيطانية .