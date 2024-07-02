طوفان الأقصى" في اليوم الـ271.. المقاومة تواصل تكبيد جيش الاحتلال خسائر في غزة والاحتلال يعترف بها

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ271، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 37925، والإصابات إلى 87141 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



ونفذت سرايا القدس في عملية مشتركة مع كتائب القسام استهدفت قوة في جيش الاحتلال متحصنة في مبنى بقذيفة "تي جي بي" في الحي، وأشارت أنه فور تقدم قوات النجدة تم استهدافها بقذيفة الياسين 105 وتفجير عبوتي ثاقب وشواظ في آليتين عسكريتين.



وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي وإصابة 11 آخرين في هجوم على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

ووفقا لآخر إحصائية لجيش الاحتلال، فقد أصيب 4021 عسكريا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، بينهم 598 إصابة خطيرة، و1016 متوسطة، و2407 إصابة خفيفة.





وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ271:

12:00 مصادر محلية: استشهاد الشاب نمر حمارشة في قصف طائرات الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم