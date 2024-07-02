بعملية مشتركة.. القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية في العراق تنفذان عملية ضد هدف للاحتلال في حيفا

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة.



وقال سريع، نفّذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت هدفاً حيوياً في حيفا.

وأوضح سريع، أن العملية تمت عبر عدد من الصواريخ المجنحة وحققت أهدافها بنجاح.



وشدد سريع على أن القوات المسلحة ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

واستهدفت العملية الأولى سفينة "MSC Unific" التابعة للاحتلال في بحر العرب، بعددٍ من الصواريخ المجنحة، بينما استهدفت الثانية سفينة "Delonix" النفطية الأميركية في البحر الأحمر، عبر عددٍ من الصواريخ البالستية، للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.

أما في العملية الثالثة، فاستهدفت القوات المسلحة سفينة الإنزال "Anvil Point" البريطانية، في المحيط الهندي، بصواريخ مجنحة.

وبعدد من الصواريخ المجنحة أيضاً، استهدفت العملية الرابعة سفينة "Lucky Sailor" في البحر الأبيض المتوسط، بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.