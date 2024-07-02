"رويترز": عشائر غزة ترفض الانخراط في الخطة "الإسرائيلية" لإدارة القطاع بعد الحرب

وطن: أكدت وكالة "رويترز" أنّ رؤساء العشائر في قطاع غزة يرفضون الانخراط في الخطة "الإسرائيلية" لإدارة القطاع بعد الحرب، والتي تقوم على "التعاون مع عائلات محلية تحظى بالنفوذ".

وأوردت الوكالة أنّ مسألة الجهة التي ستتولى إدارة القطاع بعد توقف القتال تمثّل "الصداع المقبل لإسرائيل"، موضحةً أنّ المسؤولين في حكومة الاحتلال يحاولون رسم مسار لليوم التالي للحرب، بينما تسعى الولايات المتحدة لإيجاد دور تؤديه السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

ولفتت إلى أنّ إحدى الركائز الأساسية للخطة "الإسرائيلية" هي "تشكيل إدارة مدنية بديلة تضمّ جهاتٍ فلسطينيةً محليةً، لا تشكّل جزءاً من السلطة القائمة، وتكون مستعدةً للعمل مع حكومة الاحتلال".

في السياق نفسه، نقلت الوكالة عن العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية للاحتلال، مايكل ميلشتاين، إقراره بعدم وجود فراغ في السلطة في قطاع غزة، حيث لا تزال حركة حماس القوة البارزة.

يُذكر أنّ المفوّض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، عاكف المصري، أكد قبل أيام أنّ العشائر "ستفشل ما يخطط له نتنياهو خلال الفترة المقبلة، كما أفشلت مخططات الاحتلال خلال الشهور التسعة الماضية" من الحرب ضدّ القطاع.

وجاء ذلك بعد إقرار نتنياهو بفشل خطته التي تقضي بأن تحكم العائلات والعشائر الفلسطينية في القطاع بدلاً من حماس، حيث شدّدت العشائر على أنّها "ليست بديلاً من فصائل المقاومة الفلسطينية، بل هي رديف كفاحي لها، على مختلف توجهاتها السياسية والفكرية".



المصدر: الميادين