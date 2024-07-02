الاحتلال يقرّ بقتيلين في "نتساريم".. والمقاومة توثّق عملياتها في الشجاعية ورفح

وطن: بعد الحديث عن "حدث لم يقع مثله منذ شهور" ضدّ قوات الاحتلال في قطاع غزة، أكدت وسائل إعلام عبرية أنّ جنديين قُتلا، الإثنين، في محور "نتساريم".

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أورد الإعلام العبري، الثلاثاء، أنّ القتيلين هما الرقيب أول في الاحتياط، نداف الحنان نولر، من الكتيبة "121" في اللواء "8"، والرائد في الاحتياط، أيال أفانيون، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة نفسها.

وفي المعركة نفسها التي قُتل فيها الجنديان، أُصيب 5 جنود من هذه الكتيبة، أحدهم جروحه خطرة. أما في معركة أخرى في جنوبي قطاع غزة، فأُصيب جندي من الكتيبة "52" من اللواء "401" بجروح خطرة جداً.

وأورد إعلام الاحتلال أنّ الجنود في "نتساريم" تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة.

في غضون ذلك، تواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الـ271، ملحمة "طوفان الأقصى"، في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، مفاقمةً الخسائر للاحتلال، بينما يوثّق الإعلام الحربي العمليات البطولية.

كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أكدت أنّها تمكّنت من استهداف قوة للاحتلال، قوامها 14 جندياً، وتحصّنت داخل أحد المنازل في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، بقذيفة "TBG"، موقعةً إياهم بين قتيل ومصاب.

واستهدف مجاهدو "القسّام" دبابةً تابعة للاحتلال من نوع "ميركافا 4"، وناقلة جند للاحتلال من نوع "نمر"، بقذيفتي "الياسين 105"، وذلك في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق قنصها جندياً للاحتلال في حي الشجاعية.

وأظهرت مشاهد أخرى قصف "القسّام" قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون" وصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

وفي مشاهد من محاور القتال في رفح، جنوبي القطاع، يظهر استهداف مجاهدي القسّام جنود الاحتلال وآلياته، من مسافات قريبة جداً. وأظهر مقطع توجّه مقاومين إلى دبابة للاحتلال، ووضع المتفجرات عليها، لتنفجر وتندلع النيران فيها.

بالإضافة إلى مشاهد عن العمليات، وجّه أحد المجاهدين من "القسّام" رسالةً إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، متوعداً إياه بـ"زلزلة الكيان على رأسه". ووجّه رسالةً أخرى إلى من فقدوا أحباءهم في قطاع غزة، وعدهم فيها بالثأر لكل الشهداء.



وفي الشجاعية أيضاً، استهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قوةً للاحتلال خاصةً متحصّنةً داخل أحد المباني، بقذيفة "TBG"، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب.

كما تمكّنت من تفجير عبوة "ثاقب" بآلية عسكرية للاحتلال في محيط مسجد السالم في الحي نفسه.

أما في غربي رفح، فدكّت سرايا القدس جنود الاحتلال وآلياته بوابل من قذائف "الهاون".

وقصفت كتائب شهداء الأقصى تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتوغلة في غربي رفح، بوابل من قذائف "الهاون" أيضاً.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لـ"شهداء الأقصى" مشاهد توثّق قصفها جنود الاحتلال وآلياته في قاعدة "ريعيم" العسكرية للاحتلال، وقاعدة "مفلاسيم" الجوية التابعة للاحتلال، برشقة صاروخية مركّزة.

وأظهر فيديو آخر استهدافها قوات الاحتلال المتمركزة في "نتساريم" برشقة من صواريخ "107" وقذائف "الهاون" النظامي من عيار 60 ملم.

وبعد عودة مقاتلي كتائب شهداء الأقصى من محاور القتال، الإثنين، أبلغوا عن تنفيذ عملية استحكام صاروخي ومدفعي في "نتساريم"، حيث تم قصف غرفة القيادة للاحتلال المركزية بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وصورايخ "107" من عيار 114 ملم.

وأكدت "شهداء الأقصى" تحقيق إصاباتٍ مباشرة في صفوف قوات الاحتلال، إذ رصدت هبوط الطيران المروحي لإجراء عمليات الإخلاء.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، نفّذت "شهداء الأقصى" 13 مهمةً في محاور القتال، بينها خوض اشتباكات ضارية، وقنص جندي في جيش الاحتلال في أحد المنازل في حي الشجاعية.

من جهتها، دكّت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مقراً للاحتلال للقيادة والسيطرة في "نتساريم"، بصاروخين من نوع "107".

عمليات مشتركة

وفي عملية مشتركة نفّذتها كتائب القسّام وسرايا القدس في حي الشجاعية، تمكّن المجاهدون من الإجهاز على جنديين في جيش الاحتلال من مسافة صفر.

ونفّذتا في عملية أخرى كميناً محكماً، في الشجاعية أيضاً، حيث استهدفتا قوةً للاحتلال متحصّنةً في مبنى بقذيفة "TBG". وفور تقدّم قوات النجدة، تم استهدافها بقذيفة من نوع "الياسين 105"، وتفجير عبوتين من نوع "ثاقب" و "شواظ" في آليتين عسكريتين.

وقصفت كتائب المجاهدين، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تجمعاً لقوات الاحتلال في محور التقدم في حي الشجاعية، بصواريخ قصيرة المدى.



المصدر: الميادين