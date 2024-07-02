الإعلام العبري: أزمة عديد خطيرة في "الجيش".. يجب أن يقلق المستوطنون

وطن: قال الخبير في شؤون الأمن القومي في حكومة الاحتلال، كوبي ماروم، في حديث إلى القناة "الـ12" العبرية، إن الأرقام المتداولة بشأن الحاجات البشرية لـ"الجيش" يجب أن تُقلق كل "الجمهور الإسرائيلي"، متوقعاً عقداً من التحديات الأمنية، وكاشفاً أنّ الأرقام، المتعلقة بعديد "الجيش"، مقلقة بصورة غير عادية.

وأضاف ماروم أن السبب في هذا النقص الكبير يعود إلى الفشل في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مُشيراً إلى أنّ "كل من يلبس البزّة العسكرية يشعر بأنّه مذنب بسبب الفشل في المهمة الأساسية، وهي حماية الإسرائيليين"، متحدثاً عن المهاجمة غير المقيَّدة من جانب وزراء "الكابينت" لرئيس أركان الاحتلال و"الجيش".

وجاء في حديث الخبير "الإسرائيلي": "لا أحد يريد الانتماء إلى مؤسّسة تحولت إلى كيس ملاكمة خلال حربٍ صعبة جداً". لقد بدأت أرى مشكلة عدم ثقة، ليس من الجمهور بالجيش فقط، بل أيضاً داخل الجيش".

وبشأن المشهد الذي تظهر فيه "إسرائيل" أمام أعدائها، يقول ماروم: "أعتقد ان إيران تنظر إلى الساحة، بعد 9 أشهر، وهي مسرورة جداً مما تراه، فهي تشاهد الضعف الأميركي، وفشلَ جيش الاحتلال في الـ7 من أكتوبر"، كما أكّد امتلاك إيران ثقةً كبيرة بالنفس، وخصوصاً أنّ "التسوية في الشمال ترتبط بظروف نجاة حماس"، كما يرى الخبير في الأمن القومي في حكومة الاحتلال.

وختم حديثه إلى القناة "الـ12"، مُشدّداً على أنّ "على إسرائيل، في المستقبل،أن تفحص كيف يمكن لها أن تردع إيران في مقابل تعاظم قوتها وثقتها بنفسها".

"الفنادق مخيمات لجوء للمستوطنين"

أمّا رئيس مجلس "مرغليوت" الاستيطاني، شمالي فلسطين المحتلة، فأفاد، للقناة عينها، بأنّ "لا أحد يستطيع تحديد بداية الحرب في الشمال ونهايتها، فإسرائيل لن تُبلغ أحداً متى تريد الخروج إلى حرب، لذلك الحديث عن هذا الأمر غير جدي وكلام فارغ".

وشدّد على أنه "من دون عملية عسكرية، في جنوبي لبنان، سيكون من الصعب جداً العودة إلى الشمال، وإلى البلدات المحاذية للسياج الحدودي، حيث لا يزال حزب الله في الجانب الثاني".

وأضاف: "نحن لاجئون. الفنادق هي مخيمات لاجئين بكل معنى الكلمة".

وفي السياق، يُذكَر أن المقاومة الفلسطينية، بعد 9 أشهر من القتال، وجّهت، أمس، ضربة نوعية إلى مقر قيادة "جيش" الاحتلال في محور "نتساريم"، وسط القطاع، والتي أقرّ "جيش" الاحتلال، في إثرها، بمقتل جنديين في صفوفه، وإصابة 5 آخرين.

وأكدت مصادر محلية، أن المقاومة قصفت مقر الفرقة الـ"99" في منطقة "نتساريم" بأكثر من 200 قذيفة "هاون"، واستهدفته بالأسلحة الرشاشة، وأن هناك عدداً من الإصابات، مشيراً إلى التعتيم الذي يفرضه الاحتلال بشأن الموضوع.



المصدر: الميادين