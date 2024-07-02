الخليلي: النساء الفلسطينيات يواجهن أقسى أشكال التعذيب النفسي والجسدي

وطن: التقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي بسعادة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الخليلي في منتدى أسوان الرابع للسلام والتنمية المستدامة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت الخليلي في اللقاء على دور المؤسسات الدولية في تسليط الضوء على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة في قطاع غزة والعدوان المستمر والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية في القدس.

كما تركز اللقاء على أشكال العنف التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات وعلى وجه الخصوص الأسيرات في سجون الاحتلال، حيث تعيش الأسيرات جحيماً لا يطاق ويتعرضن لأقسى أشكال العنف النفسي والجسدي، بالإضافة إلى معاناة الأسر التي تعيلها نساءٌ غير قادرات على توفير الحد الأدنى من الاحتياجيات البديهية لحياة طبيعية وإنسانية.

وبحثت الخليلي وأبو غزالة التعاون والعمل المشترك لإنجاح فعالية لجنة وضع المرأة في نيويورك وآليات وضع احتياجات النساء الفلسطينيات على سلم الأولويات.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، ووقف إطلاق النار الفوري والنهائي، ودعم المرأة الفلسطينية بكل السبل المتاحة وفي كل المحافل الدولية.