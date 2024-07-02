الاحتلال يخطر بإخلاء منطقة "بئر أبو عمار" في قراوة بني حسان

وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بإخلاء منطقة "بئر أبو عمار" في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وقال الناشط الشباب نادي عاصي، إن قوات الاحتلال أخطرت بإخلاء المنطقة التي تعتبر متنزها لأهالي البلدة ومكانا لسباقات الخيل والأنشطة الشبابية الرياضية، ويوجد بها نبع مياه يستخدم لسقاية المواشي.

يذكر أن منطقة "بئر أبو عمار" تعرضت لانتهاكات مستمرة من قوات الاحتلال والمستوطنين على مدار السنوات الماضية، وهي تعتبر المتنفس الوحيد للأهالي في بلدة قراوة بني حسان، بعد تضييق الاحتلال عليهم في منطقة الرأس والمناطق الشرقية من البلدة.