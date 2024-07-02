في عملية مشتركة مع سرايا القدس.. كتائب القسام تنشر مشاهد لتصدي مقاتليها لقوات الاحتلال المتوغلة في رفح

وطن: قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا برفقة سرايا القدس من الإجهاز على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وبث القسام مشاهد أخرى لتصدي مقاتليها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب القطاع، وكانت القسام قد بثت مشاهد من قنص جندي إسرائيلي في دبابة عندما أخرج رأسه من برج الدبابة، وإصابته إصابة مباشرة، وذلك في حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع.

من جانبها أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد الإسلامي أن مقاتليها نفذوا كمين محكم بالاشتراك مع كتائب القسام حيث تم استهداف قوة للاحتلال متحصنة في مبنى بقذيفة (TBG) وفور تقدم قوات النجدة تم استهدافها بقذيفة من نوع "الياسين 105" وتفجير عبوتين من نوع "ثاقب" و "شواظ" في آليتين عسكريتين في محاور القتال في حيّ الشجاعية.