الخليلي: لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة وما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال

وطن: شاركت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين اليوم في القاهرة التي افتتحها وزير الخارجية المصرية سامح شكري بحضور عدد من كبار الشخصيات المصرية والإقليمية والدولية والمفكرين والإعلاميين.

وفي كلمتها أكدت الخليلي أنه لا يمكن تحقيق العدل الدولي طالما الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المستمر والإبادة الجماعية. شددت أن العدوان الإسرائلي يستهدف النساء والأطفال ويدمر البنية التحتية مما يؤدي إلى انعدام مقومات الحياة البديهية من مسكن وماكل ورعاية صحية وتعليم.

ودعت الخليلي في كلمتها إلى وقف العدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة، ووقف بناء المستوطنات واقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية، كما دعت إلى رعاية وعقد مؤتمر للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة ينهي الاحتلال الإسرائيلي ومساندة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية ليحصل الشعب الفلسطينية على حقه بدولة مستقلة.

وفي نهاية كلمتها أشارت أنه لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة طالما الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال ودعت المنتدى لدعم برنامج الحكومة الفلسطينية وخطط الإغاثة.