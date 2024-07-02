آلياته وجنوده تحت النار.. المقاومون يكبدون جيش الاحتلال خسائر في الشجاعية ورفح

وطن: تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك عبر استهداف آلياته وتجمعات جنوده في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف مقاتليها دبابتي "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح، كما رصد المقاومون هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجرحى والقتلى.

وتمكن مقاتلو القسام من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

من جانبها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها بوابلٍ من قذائف الهاون جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقصفت سرايا القدس بقذائف هاون من العيار الثقيل مقراً للقيادة والسيطرة تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في "موقع أبو عريبان" بمحور "نتساريم".

ونشرت السرايا مشاهد من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمير" متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.