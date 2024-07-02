37925 شهيداً.. الصحة تعلن عن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان على غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 37925، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 87141 منذ بدء العدوان

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 25 شهيداً، و81 جريحاً.

وأوضحت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 17 فلسطينياً وأصيب آخرون، بجروح من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية، بأن 10 مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال سوقاً قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، إذ تركزت الغارات على مدينة رفح ومحافظة خان يونس، التي تشهد حركة نزوح كبيرة باتجاه الوسط والغرب، بعد إنذار جيش الاحتلال للمواطنين بالإخلاء.

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