غالانت يقرر ضح الكهرباء لصالح محطة تحلية مياه في غزة

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية أن وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" وجه بضخ الكهرباء "الإسرائيلية" إلى محطة تحلية المياه في قطاع غزة .

وقالت القناة 12 العبرية، إنها حصلت على وثيقة تؤكد أن "غالانت" وجه بضخ الكهرباء إلى محطة تحلية المياه في غزة "من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية".

وأشارت القناة إلى أن الأمر لا يتعلق بربط قطاع غزة بالكهرباء "الإسرائيلية"، بل بمحطة تحلية واحدة توفر المياه في منطقة إخلاء السكان.

وأضافت أن الحاجة إلى تشغيل المنشأة برزت بسبب نقص مياه الشرب النظيفة في غزة، وبسبب مخاوف من تفشي الأوبئة والأمراض في قطاع غزة، الأمر الذي يمكن أن يعرض جنودها لخطر الملاحقة الدولية.

وأوضحت القناة أن الإجراء تم تنفيذه وفقا للسياسة الموضوعة لتعزيز التدابير الإنسانية استعدادا لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي.

كما نقلت القناة 12 عن مصادر عسكرية قولها إن إمدادات الكهرباء لغزة ستقلل الانتقادات الدولية وتمنع تفشي أمراض يمكن أن تهدد حياة المختطفين.

انتقادات من اليمين المتطرف

ورغم أن القرار وقع عليه وزير جيش الاحتلال، إلا أنه أثار انتقادات حادة داخل حكومة الاحتلال.

فقد هاجم وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قرار إعادة الكهرباء لغزة، قائلا "لقد سقطنا تماما على رؤوسنا. ونقوم بأيدينا بإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاحها".

وأضاف "سموتريتش" في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" مخاطبا نتنياهو: "توقف عن هذه الحماقة؛ هذه المرة سيكون من المستحيل القول بأننا لا نعرف، كما حدث مع إطلاق سراح مدير المقر الإرهابي في الشفاء أمس"، في إشارة للجدل الذي أثاره إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء بغزة الدكتور محمد أبو سلمية.

كما انتقد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيس حزب ""إسرائيل" بيتنا" هذه الخطوة وكتب على "إكس": "أعمال البنية التحتية في غزة تمهيدا للربط المتوقع بالكهرباء "الإسرائيلية" هي حماقة أكبر".

وأضاف "القرار الذي يجب اتخاذه اليوم هو الفصل التام بين دولة الاحتلال وقطاع غزة، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود ولا بضائع، الفصل الكامل".

المصدر: الجزيرة + الصحافة العبرية