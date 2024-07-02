إصابة مستوطن في عملية قنص جنوب مدينة نابلس

وطن: أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، ظهر اليوم الثلاثاء، إصابة مستوطنٍ برصاص قناص فلسطيني من مسافة بعيدة قرب مدينة نابلس.

وقالت مصادر عبرية ان مستوطنا أصيب برصاص قناص من مسافة بعيدة قب مستوطنة "هار براخا" قرب نابلس، اقتحمت على اثرها قوات الاحتلال مدينة نابلس.

وفتح مقاومون نيرانهم تجاه قوات الاحتلال؛ بعد اقتحامها شارع القدس في مدينة نابلس واندلاع مواجهات مع الشبان، عقب عملية قنص المستوطن قرب مستوطنة "هآر براخا".

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وشرعت بعملية بحث واسعة عن منفذي عملية إطلاق النار.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده أمس الاثنين، بتفجير عبوة ناسفة بآلية "نمر" العسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم، وإصابة قائد في وحدة الدوفدوفان بجروح خطيرة.