منظمة البيدر: مستوطنون يقتحمون عرب المليحات في المعرجات

وطن: اقتحم مستوطنون متطرفين، يمتطون خيول، صباح اليوم الثلاثاء، تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا وسط الضفة الغربية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،ان مستوطنن من البؤر الاستيطانية المجاورة اقتحموا تجمع عرب المليحات في المعرجات، وجابوا وهم يركبون خيولهم التجمع ، وقاموا بتهديد المواطنين بضرورة الرحيل عن المنطقة تحت طائلة خسران حياتهم، مما يؤشر إلى ازدياد ارهاب المستوطنين، والخشية من ارتكابهم جرائم تمس حياة المواطنين.

وفي السياق أضاف مليحات أن التجمعات البدوية تشهد أكبر عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري ،اخذة في الاتساع عبر تهديد البدو في حياتهم وقوتهم وفي معيشتهم ،مما يدلل على تساوق حكومة الاحتلال مع مستوطنيها لترحيل التجمعات البدوية.