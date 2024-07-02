118.4 مليون حركة عبر تطبيق بنكي.. بنك فلسطين الأول فلسطينيا في استفادة عملائه من الخدمات البنكية الإلكترونية خلال عام 2023

5.5 مليون حركة منفذة عبر الإنترنت خلال 2023

قرابة 477 ألف مسجل على تطبيق "بنكي"

المصدر الأول للبطاقات البنكية في فلسطين بواقع 661 ألف بطاقة

أعلى عدد حركات منفذة من خلال الصرافات الآلية بواقع أكثر من 11.7 مليون حركة

أعلى عدد للصرافات الآلية المنتشرة في أرجاء الوطن بنسبة 21% وبواقع 157 صرافاً آلياً

أعلى عدد أجهزة نقاط البيع بواقع 76% على مستوى البنوك العاملة في فلسطين

عدد عملائه الفاعلين ما يقارب 760.3 ألف عميل

نسبة المستخدمين للقنوات الإلكترونية 86% من عملاء البنك

وطن: تربّع بنك فلسطين على المركز الأول في استفادة عملائه من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها البنك لهم، عبر مجموعة من النوافذ الالكترونية، وحصد البنك المركز الأول في عدد الحركات المنفذة من خلال تطبيق بنكي بما يتجاوز 118.4 مليون حركة خلال العام 2023، وفق أحدث تقرير لسلطة النقد.

وأظهر تقييم سلطة النقد الذي جاء بعنوان "تقييم مستوى الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي"، استحواذ البنك على مركز متقدم في عدد المسجلين على تطبيق "بنكي" والذي تجاوز عددهم 476.8 ألف مستخدم، وهو الرقم الأعلى بين البنوك العاملة في فلسطين، فيما كانت نسبة المستخدمين الفاعلين 68% خلال عام 2023.

أما بخصوص خدمة الإنترنت البنكي، فسجل البنك أعلى عدد للحركات المنفذة على الإنترنت البنكي خلال العام 2023 بواقع 5.5 مليون حركة. وعلى مستوى البطاقات البنكية، يُعد بنك فلسطين المُصدر الأول للبطاقات البنكية في فلسطين، وذلك بواقع 661 ألف بطاقة حتى نهاية عام 2023.

وحقق البنك أعلى عدد حركات منفذة من خلال الصرافات الآلية بواقع أكثر من 11.7 مليون حركة مقابل 6.4 مليون حركة من خلال الفروع، فيما يستحوذ البنك على أعلى عدد للصرافات الآلية المنتشرة في أرجاء الوطن بنسبة 21% وبواقع 157 صرافاً آلياً.

وحسب تقييم سلطة النقد، يمتلك البنك أعلى عدد لأجهزة نقاط البيع بواقع 76% على مستوى البنوك العاملة في فلسطين، منها 1% نقاط بيع افتراضية عبر أجهزة الموبايل. فيما كانت أجهزة نقاط البيع الخاصة ببنك فلسطين الأكثر استخداماً خلال العام 2023 حيث تم تنفيذ ما يقارب 2.7 مليون حركة.

ويعد بنك فلسطين البنك الأول في فلسطين من حيث استحواذه على الحصة الأكبر من عدد العملاء. وقد وصل عدد العملاء الفاعلين ما يقارب 760.3 ألف عميل، فيما كانت نسبة المستخدمين للقنوات الإلكترونية 86% من عملاء البنك.

وقد خطا بنك فلسطين منذ سنوات نحو التحول الرقمي على صعيد عملياته وخدماته البنكية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيته لتحقيق أهداف الشمول المالي، وأولى اهتماماً كبيراً بتوظيف الخدمات البنكية الرقمية في إطار تحقيق أهداف الاستدامة الشاملة التي ينتهجها البنك ليساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية في فلسطين.

ويقدم البنك خدمات بنكية رقمية متنوعة عبر قنوات إلكترونية مختلفة تناسب مختلف الشرائح، وذلك وفق أحدث برمجيات التكنولوجيا المالية والأمان الرقمي. وتشمل حزمة خدمات بنك فلسطين الإلكترونية خدمات الدفع الإلكتروني من خلال أجهزة نقاط البيع عبر شبكة واسعة من المتاجر والمؤسسات إلى جانب أجهزة نقاط البيع الإلكترونية، والبطاقات البنكية والحوالات، بالإضافة إلى الدفع للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR، وبوابة الدفع الإلكتروني للتجار وأصحاب وصاحبات المتاجر الإلكترونية.