مقتل ضابط وجندي وإصابة 10 آخرين في حدث أمني بنتساريم وسط القطاع

وطن: أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي وإصابة 11 آخرين في هجوم على محور نتساريم وسط قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال أن ضابط وجندي قتلا وأصيب 10 آخرون بينهم خمسة حالتهم خطيرة، في حدث أمني بممر نتساريم ليلة أمس.

وأعلن جيش الاحتلال عن حصيلة جديدة للقتلى والمصابين في صفوفه خلال الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لآخر إحصاء لجيش الاحتلال، فقد أصيب 4021 عسكريا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، بينهم 598 إصابة خطيرة، و1016 متوسطة، و2407 إصابة خفيفة.

وأشار جيش الاحتلال، بحسب الموقع الرسمي، إلى أنه منذ بداية التوغل العسكري في قطاع غزة أصيب 2032 عسكريا، بينهم 389 إصابة خطيرة، و627 متوسطة، 1016 خفيفة.