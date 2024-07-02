الأمم المتحدة: دولة الاحتلال منعت وصول أكثر من نصف المساعدات لشمال غزة الشهر الماضي

وطن: قالت الأمم المتحدة، إن دولة الاحتلال منعت وصول أكثر من نصف المساعدات المرسلة إلى شمال قطاع غزة في يونيو/ حزيران المنصرم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أوضح فيه أن النازحين في غزة يعانون من نقص كبير في مواد الإيواء أو الإمدادات الحيوية.

وأشار إلى أن توزيع المساعدات الإنسانية عبر بوابة كرم أبو سالم الحدودية يكاد يكون مستحيلاً بسبب المشاكل الأمنية ونقص الوقود.

ولفت إلى أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا كبيرا، وخاصة على الأطفال، مشيرا إلى استشهاد طفلة في الـ9 من عمرها في خان يونس السبت الماضي بسبب هذه الذخائر.

وأضاف أن دولة الاحتلال منعت وصول أكثر من نصف المساعدات المخطط لها إلى شمال غزة والبالغ عددها 115 مهمة خلال يونيو.