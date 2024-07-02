الاحتلال يكثف قصف خان يونس وتقارير عبرية عن "حدث صعب" في غزة

وطن: كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قصفه لخان يونس تمهيدا لعملية عسكرية جديدة لوّح بشنّها في المدينة، في حين تحدثت تقارير إعلامية عن "حدث صعب" تعرضت له قوة احتلال إسرائيلية في قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم غارات مكثفة على مناطق عدة في المدينة. بعد ساعات من إصدار جيش الاحتلال أوامر لسكان المناطق الشرقية لخان يونس بضرورة إخلائها بذريعة إطلاق صواريخ من داخلها باتجاه مستوطنات في غلاف غزة.

وعلى مدى ساعات، تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة لغارات جوية وأحزمة نارية.

واستهدف قصف الاحتلال مناطق بينها قيزان رشوان في الجنوب ومفرق المطاحن في الشمال وعبسان الكبيرة في الشرق، وأسفر عن شهداء وجرحى.

وقبيل فجر اليوم وصل 8 شهداء وأكثر من 30 جريحا لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على المدينة بحسب مصادر محلية

ودفع تهديد الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية عسكرية جديدة أعدادا كبيرة من السكان إلى النزوح من المناطق الشرقية لخان يونس.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي النازحين وهم يمضون الليل في الشوارع.

وبالإضافة إلى خان يونس، استهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مناطق أخرى بوسط وجنوب قطاع غزة، أسفر عن شهداء وجرحى في مخيم النصيرات.

وحلقت طائرات الاحتلال الليلة بكثافة في سماء مدينة غزة ووسط القطاع، وذلك بالتزامن مع أنباء عن عملية نوعية للمقاومة في محور نتساريم.

كما استهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق بمدينة رفح، أسفر عن أكثر من 20 شهيدا.

إخلاء المرضى

وقد شهد مستشفى غزة الأوروبي، آخر المستشفيات العاملة في محافظة خان يونس، إخلاء للمرضى والنازحين والمعدات الطبية، وذلك بعد أوامر الاحتلال بإخلاء المناطق والأحياء الشرقية.

وأظهرت مشاهد مصورة عمليات إخلاء لأقسام كاملة في مستشفى غزة الأوروبي شملت أقسام المرضى وخيام النازحين الذين حضّروا أغراضهم تمهيدا للانتقال نحو مناطق إيواء جديدة، كما عملت الفرق الطبية على نقل الأجهزة والمعدات الضرورية إلى مستشفى ناصر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن على السكان والنازحين في مناطق القرارة وبني سهيلا وعبسان وخزاعة والفخاري والشوكة والنصر الإخلاء بشكل فوري.

ويقع مستشفى غزة الأوروبي ضمن هذه المناطق التي تلقت تعليمات الاحتلال.

معارك غزة

على صعيد آخر، تحدثت تقارير إعلامية عبرية عن "حدث صعب ومركب" في غزة، وذلك وسط أنباء عن تعرض قوة احتلال إسرائيلية لكمين نصبته لها المقاومة في محور "نتساريم" الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع.

وأفادت تقارير بوصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى أسوتا في أسدود.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن قوة احتلال إسرائيلية حوصرت في كمين بقطاع غزة وتم إنقاذها، وإن عددا من الجنود أصيبوا في العملية.

وكثفت المقاومة الفلسطينية هجماتها على قوات الاحتلال في محور "نتساريم" الذي تقول تقارير عبرية إن جيش الاحتلال سيبقي على قوات فيه في المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، تستمر المعارك المباشرة بين قوات الاحتلال والمقاومة وسط كثافة عالية في العمليات التي تنفذها كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل أخرى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق عن مقتل جندي واصابة 9 في معارك برفح جنوبي قطاع غزة، وقال إن الجنود كانوا داخل مبنى مفخخ وإن إصابة أحدهم خطيرة.

وتحدث جيش الاحتلال عن تدمير نفق بطول كيلومتر وسط قطاع غزة، كما زعم القضاء على نحو 100 مقاوم وتدمير أكثر من 100 مبنى تستخدمها المقاومة.

المصدر : الجزيرة