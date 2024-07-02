إصابة طفل برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب طفل بالرصاص الحي، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، خلال اقتحامهم البلدة، ما تسبب بإصابة طفل (17 عاما) بعيار حي في قدمه، نقل إثرها إلى عيادة طبية، وقد وصفت حالته بالمتوسطة.

وأضاف عوض أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال، وقد تم علاجهم ميدانيا.