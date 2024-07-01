الاحتلال يقصف منزلا شرق خان يونس

وطن: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، منزلا في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بصاروخ، منزلا لعائلة حجازي في منطقة معن شرق مدينة خان يونس، دون وقوع إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,900 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.