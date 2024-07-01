طوفان الأقصى" في اليوم الـ270.. المقاومة تنفذ عمليات نوعية وتوقع مزيدا من القتلى في صفوف جيش الاحتلال

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ270، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ونفذت المقاومة في الضفة عمليات نوعية منذ ال7 من اكتوبر، أسفرت عن مقتل 25 إسرائيلياً وإصابة أكثر من 150 آخرين بجراح مختلفة فيما استهدفت المقاومة دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في شارع القدس داخل حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رسمياً مقتل جندي وإصابة ضابط بجراح خطيرة في تفجير لغم صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,900 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ270: