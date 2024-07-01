القوات المسلحة اليمنية تنفذ 4 عمليات نوعية تستهدف سفن أميركية وبريطانية وإسرائيلية

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 4 سفن أميركية وبريطانية وإسرائيلية.

واوضح المتحدّث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع ، ان القوات استهدفت سفينة "إم إس سي يونيسيف" الإسرائيلية في البحر العربي.

واوضح ان القوات اليمنية نفذت عملية ثانية بالقوة الصاروخية والقوة البحرية بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، واستهدفت سفينة (Delonix) النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.

واضاف ان العملية الثالثه استهدفت سفينة الإنزال (Anvil Point) البريطانية في المحيط الهندي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. تم تنفيذ هذه العملية بعدد من الصواريخ المجنحة من خلال القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية.

ولفت الى ان العملية الرابعة التي نفتذتها القوات المسلحة نفذت بالقوة الصاروخية وبعدد من الصواريخ المجنحة واستهدفت سفينة (Lucky Sailor) في البحر الأبيض المتوسط.

وأكد سريع ان أن جميع العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية حققت أهدافها بنجاح، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار الرد على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان والحصار على قطاع غزة.