خمسة شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، قي قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفاد مسعفون ومصدر طبي في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، بأن أربعة مواطنين من عائلة سالم وخامسا من عائلة أبو سيدو، استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين عند مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزة، وهم: وليد مصطفى سالم، وسامي إبراهيم سالم، وجمال باسل سالم، وباسل جمال سالم، وفلاح محمد أبو سيدو، فيما أصيب 10 آخرون.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,900 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.