شهيد في قصف للاحتلال على مخيم البريج

وطن: استُشهد مواطن، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال على مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت منازل المواطنين شرق مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مفترق السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,900 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.