مستوطنون يلقون نفايات في مجرى نبع العوجا

وطن: ألقى مستوطنون، اليوم الاثنين، نفايات في مجرى نبع العوجا، شمال مدينة أريحا، لحرمان المواطنين من المياه الصالحة للشرب.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين ألقوا نفايات مستعمرات في مجرى نبع العوجا، بهدف تلويثها وحرمان الفلسطينين من الاستفادة منها والتنزه في محيطها.

وأضاف أن شرطة الاحتلال حررت اليوم مخالفات كيدية لسائقي جرارات زراعية من بدو التجمعات المحاذية، الذين أتوا للتزود بالمياه عبر تعبئة صهاريجهم لغايات الشرب وسقي مواشيهم.

وأشار إلى أن عمليات إلقاء النفايات ووضعها في مياه النبع تشكل خطورة على صحة المواطنين على المديين القريب والبعيد، وخطرا بيئيا داهما، وتخالف قوانين منظمة الصحة العالمية والقانون الدولي الإنساني.