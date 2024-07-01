"وول ستريت جورنال": حماس تُعيد تجميع صفوفها.. "إسرائيل" قد تغرق في صراع طويل الأمد

وطن: تحدّثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن إعادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة "تجميع صفوفها وتسليحها"، الأمر الذي يشير إلى أنّ "الصراع قد يتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد".

ولفتت الصحيفة، في تقرير، إلى أنّ المقاومة في غزة أطلقت، في وقتٍ سابق اليوم، واحدة من أكبر عمليات إطلاق الصواريخ في اتجاه المستوطنات، منذ أسابيع، في إشارة إلى قصف سرايا القدس مستوطنات "كيسوفيم" و"العين الثالثة" و"نيريم" و"صوفا" و"حوليت" في "غلاف غزة"، برشقات صاروخية مركزة.

أتى ذلك بالتزامن مع خوض المقاومة اشتباكات مع "جيش" الاحتلال في حي الشجاعية في مدينة غزة، والذي اجتاحه سابقاً، وفق "وول ستريت جورنال".

وبحسب الصحيفة، "عززت هذه الهجمات التحدي الذي تواجهه إسرائيل في سعيها لمواصلة حربها ضد المقاتلين في غزة، والذين يحتفظون بقدرات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون بعد مرور 9 أشهر تقريباً".

ورأت أنّ "توغل جيش الاحتلال في حي الشجاعية في مدينة غزة يوضح مدى صعوبة تحقيق إسرائيل هدف القضاء على حماس في القطاع".

وأوضحت أنّ "العملية في الشجاعية هي الأحدث، واضطُرت فيها قوات الاحتلال إلى العودة إلى المنطقة التي انسحبت منها، لأنّ حماس أعادت تجميع صفوفها، واستعادت سيطرتها".

وكانت قوات الاحتلال عادت إلى عدد من المناطق التي اجتاحتها في وقت سابق في قطاع غزة، بما في ذلك جباليا شمالي القطاع، بالإضافة إلى مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع.

مستنقع غزة

ويقول محللون أمنيون إنّ "إسرائيل معرّضة لخطر الغرق في صراع طويل الأمد مع حماس، التي أظهرت قدرتها على البقاء، مستفيدةً من بعض الدعم من السكان في غزة".

وقال جوست هلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إنّ "الصراع منخفض الحدة سيكون لفترة طويلة"، واصفاً الأمر بـ"المستنقع".

وأضاف: "يمكنك استخدام العمليات العسكرية لدفع حماس إلى جيوب متعددة في غزة، لكنّها في النهاية تتسرب مرة أخرى عبر نظام الأنفاق أو براً. إنّها تكتسب مجندين جدداً كل يوم، فالشبان الذين فقدوا عائلاتهم سوف يقومون بالالتحاق بها".

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملياتها ضد قوات الاحتلال، مكبّدةً إياها خسائر كبيرة، وسط مواصلة الاحتلال العدوان على القطاع من دون أن يقترب من تحقيق أي هدف من أهدافه المعلنة من الحرب.

وفي السياق، أشار معلق الشؤون السياسية في القناة الـ"12" العبرية، يارون أبراهام، أمس، إلى أنّ عملية الاحتلال في حي الشجاعية في غزّة تجري للمرّة الثالثة، فحماس أعادت ترميم البنية التحتية والبنية المدنية والسلطوية، وتوزّع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية على المدنيين.

وأضاف أبراهام أنّ جيش الاحتلال دخل حي الشجاعية للمرّة الثالثة بهدف تدمير مواقع لم تُكتشف في المرّة الأولى ولا الثانية، متوقعاً أنّ يتكرر هذا السيناريو في رفح، جنوبي قطاع غزّة.

وأكّد مسؤول أميركي لشبكة "CBS"، في حزيران/يونيو الماضي، أنّ "إسرائيل" ليست قريبة من تحقيق هدفها "تدميرَ حماس".

وأوضح المسؤول الأميركي أنّه "لا يزال مئات من مقاتلي حماس على الأرض، بالإضافة إلى أميال من الأنفاق التي لم يتم اكتشافها بعدُ، بينما لا يزال زعيم حماس داخل قطاع غزة يحيى السنوار طليقاً".

ورأى أنّه "في ظل غياب وجود أيّ خطة إسرائيلية لليوم التالي للحرب في غزّة، فإنّ الاستراتيجية الحالية هي أنّ الحرب مستمرة".



المصدر: الميادين