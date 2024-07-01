إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في عارورة شمال غرب رام الله

وطن: أصيب شاب بالرصاص، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عارورة، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قرية عارورة، حيث أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام، تجاه المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب أحمد عبد الوهاب (18 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب، خلال اقتحامها القرية، ثم أخلت سبيله لاحقا.