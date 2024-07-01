إصابات بالاختناق جراء اعتداء مستوطنين على المواطنين في مسافر يطا

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليهم، بحماية قوات الاحتلال، في قرية أم الخير بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين من مستوطنة "كرمئيل" والبؤرة الاستيطانية "شمعون" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، هاجموا المواطنين في تجمع شعيب في قرية أم الخير وهددوا الأطفال والنساء بالقتل ورشوهم بغاز الفلفل، ما تسبب في إصابة عدد منهم بحالات اختناق، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين.

يُذكر أن وفدا دبلوماسيا من بلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والسويد، والمملكة المتحدة، زار اليوم، قرية أم الخير واطلع على الأوضاع فيها، وأدان ما تعرضت له مساكن القرية ومنشآتها من عمليات هدم واسعة يوم الأربعاء الماضي (26-6-2024) على يد قوات الاحتلال، وهي أكبر عملية هدم تشهدها الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.