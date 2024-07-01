مقاوم من "القسام" في الشجاعية ينتظر جنود الاحتلال على أرجوحة

وطن: بثت كتائب "القسام" الاثنين، فيديو يظهر سخرية مقاوميها من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهر الفيديو قيام أحد عناصر "القسام" بركوب "أرجوحة" والسخرية من جيش الاحتلال "هينا ننتظر العدو، قاعدين وناصبين كمين محكم".

وقام عناصر "القسام" في الفيديو باستهداف مجموعة من الجنود تحصنوا داخل إحدى البنايات في "الشجاعية" بعد رصدهم بشكل محكم.

كما تصدى عناصر "القسام" للآليات الإسرائيلية المتوغلة داخل حي الشجاعية.

وكانت "القسام" أعلنت الاثنين تفاصيل كمين محكم في الشجاعية، حيث "دخلت قوة مؤلفة من 9 جنود من كتيبة الناحال 931 لمنزل مفخخ قد أعده القسام مُسبقا بعد قنص وقتل الرقيب إيال شينس خلال اتصاله بوالدته".