الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية لتوريد وتركيب دفيئات بلاستيكية لزراعة الريحان في الزبيدات

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة بمديرها العام أ. منجد أبو جيش وشركة قزمار وأولاده لتركيب البيوت البلاستيكية، وذلك لتوريد وتركيب دفيئات بلاستيكية لزراعة الريحان بغرض التصدير ، حيث يستفيد من هذا التدخل 10 مزارعات.

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع " تعزيز سلاسل القيمة الزراعية في مناطق (ج)" الممول من " Foreign, commonwealth & Development office - UK Government بالشراكة مع مشروع "تصدير"/ Cowater international.

ويهدف هذا المشروع لدعم النساء في المناطق الريفية والعاملة في المجال الزراعي، حيث يتضمن منح لعشرة بيوت بلاستيكية لزراعة نبات الريحان، كما يهدف هذا المشروع لدعم سلاسل القيمة الزراعية عالية القيمة، التي يوجد عليها طلب عالي في السوق العالمي.

ويشار الى أن الإغاثة الزراعية عملت سابقا على مساعدة مزارعي الريحان في الزبيدات من خلال إنشاء بيت تعبئة للريحان، الذي وفر للمزارعين فرصة تصدير الريحان للأسواق الأوروبية وأسواق الولايات المتحدة، كما وفر هذا التدخل فرص عمل لعشرات الأسر والشباب من كلا الجنسين.

كما سيتم توسعة بيت تعبئة الريحان لإضافة مساحة تخزين مبردة إضافية من أجل استيعاب كميات أكبر من النباتات العطرية، حيث يؤدي ذلك لزيادة الإنتاج وزيادة الايدي العاملة داخل بيت التعبئة.