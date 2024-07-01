شركة ترست العالمية للتأمين تحظى بثقة بلدية صوريف من خلال عطاء تنافست عليه عدة شركات تأمين

رام الله - وطن: وقعت شركة ترست العالمية للتأمين، اتفاقية تقديم خدمات تأمينية لبلدية صوريف، في مقر البلدية وبحضور مديرها في الخليل؛ السيد محمد برادعية، ورئيس بلدية صوريف؛ السيد حازم اغنيمات.

وتغطي هذه الاتفاقية مجموعة واسعة من الخدمات التأمينية، التي تشمل التأمين على الممتلكات، وتأمين المسؤولية المدنية، وتأمين المركبات، بالإضافة إلى برامج تأمينية أخرى مصممة لتلبية احتياجات ومتطلبات بلدية صوريف وسكانها.

كما وأعرب السيد محمد برادعية عن فخره بإرساء العطاء على شركة ترست العالمية للتأمين، مشيرا الى ان إدارة شركة ترست العالمية للتأمين تؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي الأمان الاقتصادي، وهذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ومميزة في هذا الاتجاه، كما وتلتزم الشركة بتقديم أفضل الخدمات التأمينية لضمان تأمين الحماية والاستقرار المالي لممتلكات البلدية والمواطنين.

من جانبه، رحب السيد حازم اغنيمات، رئيس بلدية صوريف، بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدا على أنها تعكس التزام البلدية المستمر بتحسين وتطوير الخدمات العامة لمواطنيها على أسس الشفافية والمهنية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية شركة ترست العالمية للتأمين لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في السوق الفلسطيني، مؤكدة على التزامها بتقديم حلول تأمينية مبتكرة وموثوقة تلبي تطلعات واحتياجات العملاء.