محكمة العدل الدولية: إسبانيا قدمت طلباً للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"

وطن: قالت محكمة العدل الدولية إن إسبانيا قدمت طلباً للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة.

وذكرت المحكمة في بيان: "قدمت إسبانيا، استناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلباً للانضمام إلى الدعوى المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن هذا التدخل يأتي استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، مستندة إلى "المادة 63" من نظام المحكمة. وذكرت أن كولومبيا والمكسيك وفلسطين تدخلت بالفعل، بينما تنوي أيرلندا وبلجيكا المشاركة في القضية المرفوعة.

ومن جهتها، أعلنت تشيلي أيضاً انضمامها كذلك لدعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. ومنذ ذلك الحين، طلبت عدة دول الانضمام إلى القضية، بما في ذلك فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 87 ألف آخرين.



المصدر: الميادين