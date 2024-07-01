كمين لكتائب القسام يوقع خسائر بقوة لجيش الاحتلال في رفح

وطن: استهدفت المقاومة مواقع الاحتلال في غلاف غزة برشقة صاروخية، وفجرت منزلا بقوة تابعة لجيش الاحتلال في رفح جنوب غزة. بينما شنت قوات الاحتلال -اليوم الاثنين- غارات على مناطق عدة بالقطاع المحاصر أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين.

ومن جانبها أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها استدرجت قوة تابعة لجيش الاحتلال إلى منزل مفخخ شرق رفح جنوبي القطاع، وفجرته فور دخول الجنود، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت -برشقات صاروخية- كيسوفيم والعين الثالثة ونيريم وصوفا وحوليت والمستوطنات في غلاف غزة.

بدورها بثت كتائب الشهيد عمر القاسم مشاهد من استهداف قوات جيش الاحتلال المتوغلة في الشجاعية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى.

ورصدت قوات الاحتلال إطلاق 20 قذيفة صاروخية أطلقت من منطقة خان يونس نحو المنطقة المجاورة لقطاع غزة.

وكانت صفارات الإنذار انطلقت في عدد من المستوطنات في المناطق المجاورة لقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنه تم اعتراض عدة قذائف بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه قصف مصادر النيران بالمدفعية.

غارات "إسرائيلية"

وبالتزامن مع ذلك، شنت قوات الاحتلال -اليوم- غارات على مناطق عدة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين، في حين استهدفت المقاومة غلاف غزة برشقة صاروخية، وفجرت منزلا بقوة تابعة لجيش الاحتلال.

وقال مصادر محلية إن طيران الاحتلال الحربي نفذ -فجر اليوم- غارة على المسجد الكبير الذي كان قد استهدفه سابقا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت باستشهاد شاب وإصابة آخرين في قصف مدفعي للاحتلال على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي السياق قالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية حيّي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، بالإضافة إلى وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت بإصابة عدد من المواطنين، إثر انفجار قنبلة ألقتها مُسيرة للاحتلال على محيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة بمدينة غزة.

من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة استشهاد 3 مواطنين بقصف طائرة حربية للاحتلال شقة سكنية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف بين شهيد وجريح، مما أدخلها في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة بالرغم من قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع المحاصر.

المصدر : الجزيرة + وكالات