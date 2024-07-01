ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 37900 شهيد

وطن: قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، إن حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، ارتفعت إلى 37,900 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و87,060 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.