الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في أم الفحم بأراضي الـ48

وطن: هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء يعود للشاب أنس كيوان في مدينة أم الفحم، بحجة البناء دون ترخيص.

ونفذت عملية الهدم، بحماية من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، إذ منعت الأهالي من الخروج من منازلهم وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مكان المنزل المستهدف.

ويهدد شبح الهدم مئات المنازل في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 المحتلة بينها العشرات في منطقة وادي عارة، حيث تم تسليم أوامر هدم خلال الأشهر الأخيرة.