الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة الغربية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الإثنين، 16 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طالبة في جامعة بيرزيت، وأطفال، وأسرى سابقين، إضافة إلى خمسة مواطنين من سكان غزة يقيمون في الضفة كمرافقين لمرضى بينهم سيدتان.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة رام الله والبيرة، فيما توزعت بقيتها على محافظات الخليل، ونابلس، وطوباس، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني مع مجموعة من المواطنين في بلدة تل في نابلس أفرج عنهم لاحقاً.

وأضاف البيان أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت أكثر من (9465)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.