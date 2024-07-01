"الفلسطينية للسيارات" تفتتح مركزاً لمبيعات وصيانة السيارات في جنوب الضفة

وطن: افتتحت الشركة الفلسطينية للسيارات، مؤخراً، مركزها الجديد في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، والذي يشمل مبيعات للسيارات من فئات هيونداي، وإم جي موتورز، إضافة إلى مركز صيانة عصري للسيارات من فئات هيونداي وإم جي وسيارات مجموعة "ستيلانتس" (التي تضم فيات، وفيات بروفيشينال، وكرايسلر، وجيب، وألفا روميو، ودوج، و رام).

يقع المركز الجديد في بيت ساحور، حقل الرعاة، شارع YMCA، حبث يضم صالة عرض ومبيعات بشكل رئيسي لسيارات هيونداي بما فيها الطرازات الهجينة والكهربائية وسيارات إم جي موتور الهجينة والكهربائية، إلى جانب مركز صيانة عصري مُجهز بأعلى المواصفات وبالخبرات الفنية المؤهلة والحاصلة على الشهادات المعتمدة وفق أفضل المعايير في صيانة السيارات من فئات هيونداي وإم جي ومجموعة "ستيلانتس" (فيات، وفيات بروفيشينال، وكرايسلر، وجيب، وألفا روميو، ودوج، ورام).

في تعليقه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للسيارات، طارق عمر العقاد: بأن الافتتاح يكتسب قيمة اقتصادية في الظروف والأوضاع الحالية ومع التراجع الاقتصادي الحاد وغير المسبوق، خاصة مساهمته المباشرة وغير المباشرة في خلق فرص العمل، وأوضح: رغم كونه أمراً مُخططاً له بشكل مسبق ضمن رؤيتنا الاستثمارية والإستراتيجية بعد إطلاق العلامة التجارية لسيارات أم جي موتور العام الماضي، إلا أننا نعكس التزامنا في الحفاظ على ريادية الشركة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة خاصة ما بعد البيع، ومواصلة العمل في الوصول وتطوير خدماتنا خاصة في جنوب الضفة الغربية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للسيارات، رامي شمشوم على أن افتتاح هذا المركز في بيت ساحور سيساهم في ضمان حصول عملاؤنا خاصة في منطقة جنوب الضفة الغربية على أفضل معايير الجودة سواء في مبيعات السيارات المباشرة أو خدمات الصيانة وما بعد البيع، مضيفاً سنكون دائماً عند مستوى الثقة والمصداقية في تلبية وإرضاء مختلف الرغبات والأذواق المتنوعة من باقة متنوعة من فئات السيارات العادية والكهربائية والهجينة.

يُشار إلى أن هذا المركز هو من أحدث مراكز صيانة المركبات في محافظات جنوب الضفة، ويُضاف لسلسلة معارض ومراكز الصيانة في مدينتي نابلس ورام الله، وسيكون بمقدور العملاء وكافة المواطنين في منطقة الجنوب الاستفادة من خدمات الصيانة وما بعد البيع التي يقدمها المركز وفقاً لأحدث المعايير المتبعة في الشركات الأم، ومن خلال صالات المبيعات يمكن الاستفادة من العروض والحملات التسويقية واستكشاف مميزات مختلف فئات السيارات.

يذكر بأن الشركة الفلسطينية للسيارات تأسست عام 1996، وهي إحدى استثمارات الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك، وهي الموزع والوكيل الحصري للعلامات التجارية هيونداي-إم جي موتور- ومجموعة ستيلانتس (فيات، وفيات بروفيشينال، وكرايسلر، وجيب، وألفا روميو، ودوج، ورام). في فلسطين. وتسعى الشركة لمواكبة أرقى الممارسات التجارية وخدمات ما بعد البيع. وتنتشر فروعها المباشرة كمعارض وخدمات ما بعد البيع في نابلس ورام الله وبيت لحم أو من خلال شبكة موزعيها المعتمدة في الخليل شركة السلام الاستثمارية وشركة بيروت للسيارات في نابلس.

