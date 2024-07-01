شهيد وجرحى في قصف الاحتلال بلدة خزاعة شرق خان يونس

وطن: استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة خزاعة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت شارع المنصورة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.