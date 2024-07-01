للمرة الـ227: سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب بأراضي الـ48

وطن: هدمت آليات وجرافات الاحتلال، اليوم الإثنين، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب للمرة الـ227.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرية العراقيب أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، فيما كانت المرة الأخيرة في 6 حزيران/ يونيو الجاري.

وهذه المرة الخامسة التي تهدم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلية خيام ومساكن أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة عام 2023، و15 مرة عام 2022، و14 مرة عام 2021، لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.