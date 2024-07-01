الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء يثير غضب وزراء الاحتلال.. بن غفير: ما جرى "اهمال أمني" يستدعي إقالة قائد جهاز "الشاباك"

رام الله - وطن: تسبب الافراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية بموجة غضب بين وزراء حكومة الاحتلال صباح اليوم.

وانهالت التعليقات الغاضبة من وزراء حكومة الاحتلال بعد دقائق من الافراج عن أبو سلمية وعدد من معتقلي قطاع غزة.

وهاجم وزير الامن القومي ايتمار بن غفير قرار الافراج عن أبو سلمية.

وقال بن غفير " إن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء وعشرات المخربين الآخرين إهمال أمني"، مضيفا "على نتنياهو إيقاف غالانت ورئيس الشاباك عن اتباع سياسة مستقلة تتعارض مع سياسة الحكومة".

وحسب القناة 12 العبرية فقد طالب إيتمار غفير بإقالة قائد جهاز "الشاباك" بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء.

من جانبه شن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي هجوما على قادة الجيش والمؤسسة الامينة قائلا: "إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة بعد الإفراج عن مدير مشفى الشفاء، والإفراج عن المعتقلين من غزة بسبب عدم توفر مكان في السجون (حجّة حقيرة)".

من جانبه طالب وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي وزير الجيش يوآف غالانت بإيضاحات حول الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء.

بينما رد مكتب وزير الجيش يوآف غالانت بالقول "إن غالانت لا يعلم عن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء."