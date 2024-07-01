متأثرًا بجراح أصيب بها في حي الصبرة.. استشهاد الصحفي محمد أبو شريعة بمدينة غزة

وطن: استشهد صباح اليوم الإثنين، الزميل الصحفي محمد محمود أبو شريعة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل يومين بقصف الاحتلال استهدفه أمام منزله الكائن في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

بينما أعلنت وزارة الصحة في ذلك اليوم استشهاد 7 مواطنين في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين.

ويوم 29 حزيران/ يونيو الماضي، أصيب الزميل الصحفي محمد أبو شريعة، بجراح خطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الصبرة بمدينة غزة.