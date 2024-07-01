قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، ثلاثة شبان، من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الحاووز بمدينة الخليل وداهمت منزل المواطن عباس الشرباتي، ومنازل المعتقل ياسر الشرباتي وإخوانه، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت نجلي الشرباتي مجد وأحمد.

يذكر أن المعتقل مجد، كان قد أُفرج عنه قبل عدة أيام من سجون الاحتلال بعد اعتقال 8 شهور، ويعاني من عدة أمراض وانخفاض كبير بالوزن.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة الظاهرية جنوب الخليل الشاب إبراهيم عبد البطاط.

ونصب جيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلق عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.