القسام تفجر منزلا مفخخا بقوة من جيش الاحتلال وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح

رام الله - وطن: أعلنت كتائب القسام تفجير منزل مفخخ بقوة في جيش الاحتلال وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري مقتضب "تمكن مجاهدونا من استدراج قوة صهيونية لمنزل مفخخ تم استخدامه في عملية القنص الأخيرة شرق مدينة رفح وفور دخول الجنود للمنزل تم تفجيره وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

ونجحت فصائل المقاومة في قتل عشرات الجنود والضباط من جيش الاحتلال بعد ايقاعهم في كمائن في قطاع غزة، يعد أبرزها تفخيخ المنازل وتفجيرها بقوات الاحتلال التي تحتلها وتتخذها ثكنات عسكرية.