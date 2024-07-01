صفارات الإنذار دوّت 7 مرات خلال دقائق .. سرايا القدس تقصف غلاف غزة برشقة صاروخية كبيرة

رام الله - وطن: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الاثنين، قصف "كيسوفيم" و"العين الثالثة" و"نيريم" و"صوفا" و"حوليت" والمستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة؛ رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينين.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأن ‏فصائل المقاومة أطلقت 20 صاروخًا نحو مستوطنات الغلاف، وسط دوي صفارات الإنذار في منطقة العين الثالثة بـ"غلاف غزة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة 7 مرات خلال 15 دقيقة.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أنه "إذا لم يكن دوي صفارات الإنذار الأخير في غلاف غزة "إنذارات كاذبة" فهو قصف غير معتاد منذ فترة طويلة".

ونجحت المقاومة الفلسطينية في الحفاظ على اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف رغم دخول العدوان شهرها التاسع.

وتعد الرشقة التي أطلقتها سرايا القدس صباح اليوم غير معتادة، اذ لم تقصف مستوطنات الغلاف بهذه الصواريخ منذ فترة طويلة .